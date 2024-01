Elaniketa korterist saab kiirelt kogu maja probleem

„Põhjuseid, miks korter tühjalt seisma jäetakse, on väga erinevaid. On lapsepõlvekodusid, mida hoitakse mälestuste tõttu, ent kuhu elama asuda ei soovita. Või siis säilitatakse eluaset tulevikuks lootuses, et keegi järeltulijatest seda ehk vajama hakkab. Samuti on puhkusekortereid, mida kasutatakse vaid kuu või paar aastas ning mille- kulusid omanik ülejäänud kuudel minimaalsena hoida püüab,“ rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.