5 sisustusideed, mis aitavad väikesest akendeta vannitoast maksimaalselt mõnusa ruumi luua

Pole vaja meelt heita, kui oled unistanud avarast spaameeleoluga vannitoast, ent sul on vaid ebainspireeriv ja valgusvaene vannituba. Üks variant on võidelda valguse puudumisega nii, et ümbritsed end tumeda paletiga, et luua rahulik atmosfäär. Teine võimalusen on otsida võimalusi süvistatud alade ja niššide loomiseks või esiletõstmiseks, et vähendada kastilist, kergelt klaustrofoobset tunnet, mis väikeses akendeta ruumis võib tekkida.