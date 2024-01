SUUR GALERII | Igal talvel uus: piilume jäise kunstiga täidetud maagilise jäähotelli tubadesse

Icehotel avati 1989. aastal. Lisaks hotellile on see ka pidevalt muutuv jääst ja lumest tehtud kunstiga näitus. Icehotel luuakse igal talvel uues versioonis. Hotell on täielikult valmistatud Torne jõest, ühest Rootsi rahvusjõest - selle puutumatutest vetest pärit looduslikust jääst. Kui talvehooaja hotell on kevadel tagasi jõkke sulanud, jääb osa hotellist alles; koht, kus külastajad saavad aastaringselt kogeda jääd ja lund.