FOTOD | Suurepärane leid! Stiilne kahetoaline korter Mustamäel üllatab julgete valikutega

Justkui kõikide traditsionaalsete harjumuste ja „reeglite“ vastu eksiv korter on suurepärane näide sellest, et kui on olemas visioon, saab ka väikeses korteris luua stiilse ja elegantse kodu. Tumedad toonid ja efektsed lahendused loovad hubase ja noorusliku kodu, kus on kindlasti mõnus pärast pikka päeva aega veeta.

Must köögimööbel on julge valik. Sageli kardetakse, et tumedad toonid muudavad ruumi väiksemaks. Kuna aga ülejäänud ruumi detailid ei konkureeri, vaid otse vastupidi - täiendavad - musta mööblit, tundub terve ruum kaunilt viimistletud ja harmoniseeruv. Sametist toolid ja efektne valgusti lisavad lihtsale köögile oodatud killukese luksust.

Elutuba üllatab elektrikamina ning dekoratiivkiviga seinas. Materjalide mitmekesisus annab toale hubase tunnetuse, samas kui kontrastidele ja geomeetrilistele vormidel toetuv sisustus lisab isikupära. Mõjuva tulemuse saamiseks ei ole palju vaja!

Magamistoas jätkub kontrastsus, juurde tuuakse moekas triip, mis tekitab tunde, et lagi on kõrgem. Kavalalt on lahendatud ka garderoob. Tuppa kõndides jääb mahukas avatud garderoob peitu. Otsus mitte kasutada suurt või sisseehitatud kappi aga annab ruumile juurde õhulisust ning tekitab tunde avarusest.

Maitsekas must vannituba ning puidune tualettruum mõjuvad kirsina tordil ning ühtivad suurepäraselt ülejäänud kodu värviskeemi ning esteetikaga. Ja veel missugune loominguline lahendus on kasutusel tualettruumi liistu asemel!

See efektne ja targalt kujundatud kodu on endale uut omanikku otsimas - kui soovid seal elada, vaata lisa Kinnisvara24.ee lehelt.