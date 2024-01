Kuidas elektrita hakkama saada?

Kuigi on mugav loota elektri varustuskindluses tootjatele ja vahendajatele, on oluline mõista, et elektri kadumisel kannatab ikkagi see, kes ei ole teinud piisavalt tõhusat ettevalmistust olukorra üle elamiseks. Õiglust saab taga ajada alati hiljem, kuid kui soovid, et kodu oleks sinu kindlus, mis pakub turvalisust ka kõige äärmuslikumatel aegadel, siis kaalu hoolikalt, kas ja kuidas suudad seal ilma elektrita hakkama saada.

Millises mastaabis valmis olla?

Millises ulatuses peaksime olema valmis võimalikeks elektrikatkestusteks? Kuigi päästeamet on andnud üldised soovitused, ei pruugi need alati tagada kõikides majapidamistes piisavalt mugavat elukeskkonda.

Alati tasub lähtuda sellest, kus elamu asub ja kas seal tegeletakse ka majandustegevusega, mis on elektri puudumisest haavatav. Tiheasustusalal on elektrikatkestused tavaliselt lühiajalised, kuna nende lahendamisele pööratakse esmajärjekorras tähelepanu. Lisaks on teenusepakkujad, nagu toitlustusasutused, sellises piirkonnas enamasti kergesti kättesaadavad, nii et siin võib piisata minimaalsest ettevalmistusest. Kauges üksikus talumajapidamises tasub aga nii enda, kui ka loomade, heaolu tagamiseks tunduvalt põhjalikumalt ette valmistuda.

Joogivesi

Puhta joogivee kättesaadavus on elektri puudumisel ilmselt kõige kriitilisem. Linnaelanikele piisab tavaliselt sellest, kui hoida mõned veekanistrid igaks juhuks varuks. Isegi pikemate elektrikatkestuste korral tagab kohalik omavalitsus, et joogivesi oleks peatselt saadaval.

Maapiirkondades on õnnelikud need, kelle krundil asub salvkaev - sellest saab vett hõlpsasti kätte ka ilma elektrita. Siiski tuleb siinkohal mainida, et hiljuti rajatud kaevudel puudub tihti vett üles tõstev vändaga mehhanism. Selle puudumisel tasub see esimesel võimalusel endale ehitada.