Külmakraadide kasvades pööra suuremat tähelepanu ohutule kütmisele! Küta korraga vähem, aga sagedamini

Saabunud külmad ilmad panevad inimesi rohkem kütma, et hoonetes mõnus ja soe oleks. Sagedasemal kütmisel tuleb aga olla tähelepanelik.

„Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini, ehk üks koldetäis ja näiteks ahju kütta hommikul ja õhtul. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta,“ ütles Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld.