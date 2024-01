Hiie Härm: mis on kuumimad köögitrendid 2024. aasta?

Järjest populaarsemaks on muutunud kaared. Ümarad köögisaared juba olid eelmis(t)el asta(te)l. Varsti näeme jälle kaarjaid ukseavasid ja võibolla ka taas kaarjaid kapiuksi. Kõik suunad ja moed, mis kunagi on olnud, nagu näiteks need samad kaarjad uksed 70-ndatel, tulevad aga tagasi.

Koduomanikud on üha rohkem teadlikud oma keskkonnajäljest, mis on mõjutanud ka nende valikuid köögikujunduses.

Loodusel on jätkuvalt suur mõju kogu inimese heaolule, aga ka disainile ja kõigele inimest ümbritsevale. Ühendus loodusega on saanud inimeste jaoks prioriteediks.

Märksõnaks on rahustava keskkonna loomine loodusest inspireeritud värvide ja materjalidega . Korrastatus ja funktsionaalsus, isegi multifunktsionaalsus , on teised märksõnad. Lisaks kõigele sellele jääb tugevalt silma ka jätkusuutlikkus, energiatõhusus ning loodusliku jalajälje vähendamine teadlikult tarbides ning taaskasutades .

Jookide ala võib olla nii kohvi-, veini- kui smuutibaar. See on eraldi kappidega osa, kus vajalikke asju hoitakse ja jooke valmistatakse või valatakse.

Fookuses on samuti paindlikkus ja kohandamine. Iga köök on rätsepatöö ning oluline on ergonoomika ja kaasamine. Tänapäeval elavad ühes kodus sageli koos nii eakad kui lapselapsed. Kodu süda peab olema mugav kasutada neil kõigil.

Köögisaar muutub suuremaks ja multifunktsionaalsemaks. Sellest saab dünaamiline kodu keskpunkt, kus valmistatakse toitu ja süüakse, tehakse tööd ning suheldakse omavahel. Just sotsiaalne suhtlemine muudab köögisaare olemust – enam ei istuta selle ääres ühes sirges reas, vaid mõlemas servas. Nii on võimalik rääkides teineteisele ka otsa vaadata.

See, et külmkapp soovitaks retsepte ning koostaks poenimekirju on külmkapi ostjate soovide seas kohal number üks. See trend lendab kiirelt ja kõrgelt edasi, sest just generatsioon Z on praegu saamas koduomanikeks ning nemad teevad kõiki toiminguid juba läbi nutitelefonide.

Teine uusim leiutis külmkapisahtlite osas on flexi-sahtel. Saad vajadusel seda muuta kas sügavkülmaks, tavaliseks külmkapiks või siis veinikülmikuks. Taaskord taandub kõik sellele, et igaüks saaks suvalisel ajahetkel kööki kasutada just nii, nagu talle on vajalik.

Alustan külmkappidest - need on minu arvates nii innovaatilised ja köögis kõige olulisemad.

Kõige trendikam neist on tõenäoliselt kohvinurgake koos kohvimasinaga. Tõsta see pjedestaalile ja ümbritse ilusate kohvitasside ning muu kauniga.

Pliidid

Kõige uuem suundumus induktsioonpliidi puhul on see, et plaat pannakse kivist tööpinna all. See on ühtlasi ka ruumi multifunktsionaalne kasutamine – sel ajal kui pliiti ei kasuta, saab mugavalt tööpinnal toimetada teiste asjadega.

Nõudepesumasinad

Nõudepesumasinad tehakse järjest loodussõbralikumad ja energiasäästlikumad. Sensorite abil valivad masinad ise, kui palju nõudepesuainet ning vett kasutada. Osad masinad ka taaskasutavad vett.

Uusim leiutis on aga nõudepesumasina töö kiirendamine kolm korda. Seda nuppu saab vajutada ka siis, kui masin juba tavarežiimis töötab. Näiteks on see suureks abiks juhul kui saad telefonikõne, et külalised saabuvad varem.

Loomulikult rakenduse teel masina juhtimine on juba nii tavapärane, et seda pole vaja enam eraldi välja tuuagi. Küll aga seda, et juba on olemas ka nõudepesumasinad, mida saab juhtida häälkäsklustega. Näiteks on käes mustad nõud ning tahad need kohe masinasse panna. Saadki öelda: „Seesam, avane!“

Sanitaartehnika

Valamute puhul on samuti oluline nii kohandatavus, multifunktsionaalsus kui ka looduslikud värvitoonid. Väga populaarne mujal maailmas on valamu, kui töökeskus. Saad valamut kohandada just selleks toimetuseks, mida parajasti teed. Või siis kasutada teda hoopiski toitude serveerimiseks, näiteks jääkuubikute sees jooke külmas hoida.

Segistite osas valitakse heameelega kuldseid, roostevabasid ja musti segisteid. Nende viimistlused peaksid olema matid või harjatud. Mitte mingil juhul poleeritud viimistlusega.

Kui aga plaanid teha segistist oma köögi tähelepanupunktiks, võib valida ka erkpunaseid ja salatirohelisi segisteid.

Uueks standardiks on saanud käed-vabad segistid. Need on kas fotosilmaga, et lihtsalt liigutad kätt ühe koha ees, või puutetundlikud ehk koputad sõrme või küünarnukiga, kui käed on mustad, segisti jooksutorule ning vesi hakkab voolama.