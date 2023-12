1. Eemalda polsterdatud toolidelt plekid kohe, kui neid märkad

Kuigi toolid näevad suurepärased välja, on need ka korralikud plekimagnetid. Samuti võib polstri äärtesse kuhjuda tolmu, mis aga aja jooksul muudab tooli ilme oma reaalsest vanusest vanemaks. Seetõttu on oluline, et eemaldaksid nii tolmu kui plekid võimalikult kiirelt.