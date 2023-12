Ägedamad kodukujundusmängud, millega oma loovust proovile panna

Kas need mängud pole mõeldud ainult lastele? Kindlasti mitte. Mänge seostatakse tavaliselt lastega, kuid tegelikult võivad need igas vanuses pakkuda naudingut ja loomingulist arenguvõimalust. Kui sul on huvi sisekujunduse vastu, tasub igatahes mänge proovida.

House Flipper Home Design

Kujuta ette, et juhid oma renoveerimisettevõtet – see ongi House Flipper’i eesmärk! Mäng võimaldab sul panna end proovile nii interjööri- kui ka majakujundamises. Saad majad korda teha, kaunistada ning seejärel kasumi eesmärgil müüa. Muljetavaldava 3D-graafika ja sujuva mänguga saad suurepäraselt proovida erinevaid ülesandeid ning mängida üle 500 dekoratsiooni- ja mööbliesemega. Ja nagu päris maailmaski - kohtad oma teekonnal huvitavaid tegelasi. Kui sulle pakub huvi kodude kujundamine ja renoveerimine, on see mäng sinu jaoks.

Saadaval Androidi, IOS-i, PC, Xboxi, PS4 ja Switchi jaoks.

Redecor – Home Design Game

Avasta oma sisemine sisekujundaja Redecoriga! See loominguline mäng võimaldab sukelduda kodukujunduse maailma, väljendada ja arendada oma stiili ning osaleda igapäevastes võistlustes disainiprobleemide lahendamisel. Erinevate disainivalikute abil saad luua fotorealistlikke ruume ja õppida tundma erinevaid sisekujundusstiile. Redecori eristab tema elujõuline kodukujundusentusiastide kogukond, kes hääletab disainilahenduste üle, muutes selle loomingulise keskuse lahutamatuks osaks.

Saadaval Androidis, IOS-is ja arvutis.

House Designer: Fix and Flip

Alustage kodukujunduse ja renoveerimise teekonda kaasahaaravas mängus House Designer: Fix and Flip, kus saad oma kõige pöörasemad sisekujunduse unistused reaalsuseks muuta. Nii ambitsioonikad sisekujundajad kui ka aiahuvilised leiavad sellest kaasahaaravast mängukogemusest lõputult võimalusi. Kui visuaalselt kaunimat mängu otsid, siis vali House Flipper. Ent mõlemad on võrdselt põnevad.

Saadaval Androidis, IOS-is ja arvutis.

Design Home seeria mängud