FOTOD | Vaata, millised jõulupuud on Eesti kodudes

Mitmetest konkursitöödest joonistuvad ühised jooned ja sarnased trendid. „Mässatud on värvide kooskõla ja valgustusega, et kuuske saaks nautida nii päevavalges kui öösel. Palju on nutikaid lahendusi ning palju on rikkalike ja julgeid kaunistusi. Tundub, et inimesed on kaunistamisel lähtunud eeskätt värvidest. On nii punase-kuldseid toone, jäiseid sinise-hõbeda-valgeid toone, öisest taevast inspireeritud musta-valge-hõbe-kuldse kooslust, sekka retrovärve ja rohkelt hakkas silma romantilist roosat,“ kirjeldas Marge Kikas.