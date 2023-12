Fotovõistluse „Pühad minu kodus“ võitja on selgunud!

Palju õnne, Kairi!

„Mulle meeldib igal aastal meisterdada midagi uut ja miksida eelmiste aastate omadega. Lumebaar aias on meil juba traditsiooniliseks saanud. Seda muidugi tuleb talve jooksul paar korda uuesti ehitada või parandada. Tundub, et ka see aasta pole erand. Maja ees olevad sildid näitavad ära, mida meie tagahoovis teha saab,“ kirjeldas Kairi.

„Toas on meil sel aastal teemaks väikesed majakesed ja algaja VB jõulukollektsiooni austajana sain seal inspiratsiooni klassikalisteks jõuludeks - punavalgeroheline. Mulle tundub, et selle juurde jään pikemalt, sest need erinevad ehted, mida kuusele panna saab, on nii põnevad. Klassikalise kuuse all peab olema ka jõulurong - tegime Ikea rongile ja sillale tuuningu ning see sobib meie kuuse alla imehästi. Jõulud lihtsalt on kõige imelisem aeg, soojuse ja koosolemise aeg,“ ütles ta.