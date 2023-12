Everaus Kinnisvara lõpetab väljakutseterohke aasta positiivsel toonil

Meie eeliseks olid valmis korterid, millega ostjad said tutvumas käia ja kuhu kohe sisse kolida. Eeliseks oli ka turul pakutavast eristuv premium-klassi kinnisvara, mille klientuuri turukõikumised sedavõrd palju ei mõjuta. Meie premium-klassi arendusi iseloomustab hea asukoht, eristuv ja esteetiline arhitektuur, kompromissitu kvaliteet, kõrge mugavusstandard ning kaasaegsed ja säästlikud tehnolahendused. Näiteks A-energiaklassiga Kindlusepealse Villades on maaküte, soojustagastusega ventilatsioon ja maaküttepõhine jahutus, mida kõike toetavad päikesepaneelid. Kõiki eramuid ja paarismaju iseloomustab kasutajamugavus nii toas kui ka õues. Individuaalne elektriauto laadimisjaam, nutikodu lahendused, jäätmete sorteerimislahendused, kamin elutoas ja ergonoomiline terrassivann on premium-klassi elemendid, mis koduotsijaid meie Järveküla arenduses kõnetavad, mistõttu oli enam kui pool arendusmahust klientidele ette müüdud juba enne ehituse algust. Praegu on saadaval veel viimased eramud ja paarismajad.

Turgu valitsenud mõõnaperiood mõjutas loomulikult kõiki ning möödunud talvel oli müügini keeruline jõuda. Everaus Kinnisvara arendused on aga klientide poolt kõrgelt hinnatud, mistõttu pärast talvist mõõnaperioodi müük jätkus. Langenud turuolukorras tuli müügitaseme hoidmiseks rohkem pingutada ja kulusid targalt optimeerida, kuid see on äritegevuse loomulik osa.

Kõrgetest intressimääradest sai enim mõjutatud ärikinnisvarasektor, kus intressikulu ületas sel aastal üüritootlust. Elamukinnisvarasektoris on koduostjad muutunud intressimääradega kohanenud. Euribor on hakanud langema, kuid ostjad peavad ka tulevikus harjumuspärasest kõrgemate intressimääradega arvestama. Tasuta raha enam ei ole ja laenamine on varasemast kallim.

Turg langes sel aastal märgatavalt ja on kindlasti madalseisus ka 2024. aasta esimeses pooles. Majanduses on küll ilmnenud esimesed märgid stabiliseerumisest, ent vaikset kasvu võime oodata alles 2024. aasta teisel poolel.

Everaus Kinnisvaral on praeguseks välja müüdud kõik neli Keila Kodu kortermaja, tuleval suvel valmivatest arendustest Järvekülas ja Luigel on mõlemast üle poole ette müüdud, samuti on tuleval suvel valmivas Everaus ärimajas 90% üürilepingutega kaetud. Kõige eelneva krooniks tunnustati tänavu arendaja rajatud kortermaju Lagedil ja Keilas tiitliga Kaunis Kodu, mis teeb Everaus Kinnisvarast Eesti ainsa arendaja, kelle kõik valminud arendused on saanud kõrge tunnustuse osaliseks erinevatel kodukonkurssidel.

Eduka projekti alustalaks lisaks eelnevale on kindlasti asukoht ja arenduse oskuslik integreerimine ümbritseva naabruskonnaga, luues nii ühtse terviku ja väärtustades elukeskkonda laiemalt. Nii asukoht hinnatud piirkonnas kui ka detailideni läbimõeldud välis- ja siselahendused on Kindlusepealse Villade , Keila Kodu , Luige Kodude ja Everaus Ärimaja müügiedu tugevalt toetanud.

Me ei tee järeleandmisi kvaliteedis ja ehitushinna minimeerimine kvaliteedi arvelt on lubamatu. Samuti peame väga oluliseks esteetilist arhitektuuri ja kõrgeid mugavusstandardeid, mille osaks on põhjalikult läbimõeldud ruumiplaneering koos lisamugavustega. Sõltuvalt arendusest on lisamugavusteks näiteks nutikodu lahendused, kogukonnaaed, elektrisõidukite laadimistaristud, kamin, terrassivann või muud praktilised ja elukvaliteeti tõstvad tegurid. Parimad planeeringulahendused tagab meie tiimi pikaajaline ja mitmekesine kogemus erinevate ruumidega ning klientide tagasiside oskuslik kasutamine.

Mis on Everaus Kinnisvara edu saladus?

Kindlasti aitas müügile kaasa A-energiaklass, millele ostjad praeguse rohepöörde ja erinevate kriiside valguses aina enam tähelepanu pööravad. Samuti on Keila kiiresti arenev ja väga hea infrastruktuuriga satelliitlinn Tallinna külje all, kuhu ostjad heameelega kolivad. Lisaks kohalikele elanikele oli meil ostjaid ka Pärnust, Tallinnast, Rakverest ja mujalt.

Keila Kodu kortermajad müüsid väga hästi ja kui üldiselt tuli turult foon, et ostuotsuseid lükatakse edasi ning ostjad kauplevad väga palju, siis ma ei saa seda Keila Kodu arenduse kohta öelda. Meil oli suve lõpus kampaania, kus ostja sai parkimiskoha tasuta, aga kuna korterid hakkasid liikuma nagu soojad saiad, siis me pikalt seda kampaaniat rakendama ei pidanud ja müüsime ikkagi üsna premium-hindadega.

Kampaaniate ja soodustuste tegemine sõltub paljuski arendusfaasist. Meil on olnud ettemüügid head ja seetõttu pole me tundnud hinnasurvet. Keila Kodu kortermajade viimaste korterite müügi edendamiseks tegime samuti suvel kampaania, kus andsime koduostjale parkimiskoha lisatasuta. Sellised kampaaniad, kus antakse kauba peale panipaik, parkimiskoht või köögimööbel, on kinnisvarasektoris üsna tavapärased ja kinnisvarahinda arvestades on sellega kaasnev kulu marginaalne.

Sel aastal on palju olnud kõiksugu kampaaniaid – tasuta parkimiskoht, panipaik, köögimööbel, arendaja tasub ostja eest euribori jne. Mida see kinnisvaraturu ja ostunõudluse kohta ütleb?

Samuti jälgime, et meie töömaa ja kontor oleksid võimalikult keskkonnasäästlikud. See tähendab, et me eelistame digifaile, jälgime oma digiprügi hulka, minimeerime paberi kasutamist ning sorteerime ehitusjäätmeid. Tervete ja korralike ehitusmaterjalide ära viskamise või laos hoiustamise asemel annetame oma ehitusmaterjalijäägi heategevusorganisatsioonidele, kes renoveerivad annetatud materjalidega abivajajate kodusid, parandades nii laste kui ka puuetega inimeste elukvaliteeti. Oma reklaamtoodete ja ärikingituste valikul lähtume samuti alati ökoloogilise jalajälje suurusest ja eelistame keskkonnasäästlikke tooteid.

Rohepööre on tõstnud pead viimastel aastatel, ent meie oleme oma otsustes energiatõhususest ja ökoloogilise jalajälje suurusest lähtunud juba ettevõtte algusaastatest peale. Roheline mõtteviis on Everaus Kinnisvara DNA-sse sisse kirjutatud ning energiasäästliku toote loomine on meie prioriteet. Everaus Kinnisvara arendused vähendavad leibkondade ökoloogilist jalajälge, kuna kasutusel on energiatõhusad lahendused, taastuvenergia ja keskkonnasäästlikkust toetavad nutilahendused. Ehitustegevuses väldime kunstlikke materjale ja kasutame võimalikult keskkonnasäästlikke materjale, näiteks puit, kivi ja betoon. Toodete transport on väga suure ökoloogilise jalajäljega, mistõttu eelistame kasutada kodumaist või lähiriikidest pärit toodangut.

Meie rajatud elukeskkonnad on klientide poolt kõrgelt hinnatud ning pälvinud kõrgeid tunnustusi erinevatel kodukonkurssidel. Sarnaselt möödunud aastatega pälvisid kaks meie arendust ka sel aastal tiitli Kaunis Kodu: Lagedi Kodu kortermaja saavutas Rae valla heakorrakonkursil „Kaunis kodu 2023“ kortermajade kategoorias esimese koha ja Keila Kodu kortermajad pälvisid Keila linna korraldatud kodukonkursil „Keila kaunis kodu 2023“ ridaelamute ja kortermajade kategoorias esimese koha. Eelnev teeb meist ainsa kinnisvaraarendaja Eestis, kelle kõik valminud elamuarendused on saanud kõrge tunnustuse osaliseks erinevatel kodukonkurssidel.

Kas ja millised muutused toimuvad turul tuleval aastal?

Juba praegu on Harjumaa uusarenduste turg oluliselt aktiivsem kui eelmise aasta lõpus ning tõenäoliselt näeme vaikset kasvu alates tuleva aasta teisest poolest. Aga olenemata vaikselt kasvavast tarbijakindlusest, mõjutab ebakindel majanduskeskkond paratamatult ka kodu ostuotsuseid. Jätkuvalt kõrge intressitase koos tõusva käibemaksumääraga võib hoida teatud hulga huvilisi uusarenduste turult eemal, sest eraklientide igapäevased kulutused suurenevad tõusva käibemaksumäära võrra ning see võib mingil määral vähendada ka potentsiaalsete klientide laenuvõimekust. Positiivsena saab aga välja tuua, et euribor on hakanud langema ja kui langustrend jätkub, saab peagi kodu ostmist endale taas lubada praegusest suurem hulk inimesi.

Kõige põletavam küsimus on, kas kinnisvarahinnad langevad?

Kui sisendhinnad kasvavad, ei saa ka kinnisvarahinnad langeda. Isegi kui ehitushind ajutiselt natuke langeb, siis tööjõukulud kasvavad samal ajal kiiremas tempos. Ütlesin seda ka septembris ja jään oma arvamuse juurde, et tuleval suvel praeguse hinnaga kodu enam osta ei saa.

Kas see tähendab, et teie hinnangul on hetkel kodu ostmiseks hea aeg?

Kodu ost on pikaajaline ja üldjuhul emotsionaalne investeering, mistõttu ajutised turukõikumised seda ostuotsust väga palju ei mõjuta. Pole saladus, et inimeste ostukindlus on langenud ja euroala uute kodulaenude väljastamine on hetkel kaks korda väiksem kui paar aastat tagasi. Osa inimestest on endiselt suurema majanduslanguse ootuses, mis omakorda viib laenunõudluse alla ja tingib intressimäärade alanemise, sest pankadel pole raha kellelegi välja anda – kiire pilk Eesti suurimate pankade avalikele pakkumistele ning näeme, et intressi põhimarginaalid pole aastaid olnud nii madalad kui praegu. Kui panna kokku soodne põhimarginaal, arvestada langustrendis olevat euribori ja uue aasta teises pooles tõusvaid kinnisvarahindu, siis on hetkel väga hea aeg uue kodu ostmiseks.

Millised on Everaus Kinnisvara plaanid järgmiseks aastaks?

2024 on meie jaoks kindlasti väga põnev ja tegus aasta, kus teeme ettevalmistusi uute arendustega startimiseks: oleme omandanud mitu suurt elamu- ja ärikondlikku arendusmaad, millega tuleme välja uuel aastal.

Suve hakul valmivad nii Kindlusepealse Villad, Luige Kodude I etapp kui ka Peetris asuv Everaus Ärimaja, millest saab ka meie endi uus kontor. Kevadel alustame Kangru Kodu elamukvartali infrastruktuuri rajamist ja sealsete eramute eelmüüki. Samuti rajame uuel aastal lisaks Peetris asuvatele miniladudele uue kontaktivaba miniladude kompleksi Haabersti ja Õismäe piirile. Pärast uue kompleksi avamist tuleva aasta sügisel saab Everaus Kinnisvarast suurim miniladude üüriteenuse pakkuja Baltimaades.