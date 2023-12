Jõulukuuse ehtimine – mida teha ja mida mitte?

Tee nii!

Jõulupuu ei saa efektset ilmet, kui selles on tühjad laigud. Puu võib täita kas ainult tuledega või ainult ehetega või ka ainult loodusest toodud ja isetehtud kaunistustega, aga uhke tulemuse saavutamiseks, peab see olema täies ulatuses täidetud. Kui kuusk on juba ehitud, siis on tavaliselt näha, kui mõni koht jääb tühjaks. Mõnikord ei saagi sinna midagi klassikalist riputada, sest metsakuusk ei ole kunagi täiesti sümmeetriline. Sellistesse kohtadesse võiks kinnitada näiteks mõne marjavaniku, lisaoksa, samblatuusti või suurema seotava ehte.