Eesti köökide kuninganna Hiie Härm räägib õnnest, Las Vegasest ja eestlaste köökidest

Hiie räägib, et pärast Londonit ta õppimist ei lõpetanud. Vaid uuris omal jõul samasuguse entusiasmiga köögindust edasi. „Ja siis sattusin Ameerika otsa!“ räägib Hiie nii suure elevusega nagu oleks ihaldatud aardekasti leidnud. „Seal on see hiigelsuur äri. Ameerikas on koolid, erialaliit - viimase materjalidesse ka sukeldusin. Lugesin kõik läbi, mis vähegi kätte sain ning lõpuks hankisin endale ka sealsed õpikud. Need on suured - a4 formaadis, paksud ja rasked. 9 raamatut tihkelt täis infot köögidisainimisest, jätkusuutlikust disainist, jooniste esitamisest, disaini printsiipidest ja ettevõtlusest, elektrist ja nii edasi. Ameerika köögidisainer peab kõike teadma. Võid maja maani maha võtta ja ta oskab selle täielikult taasluua,“ õhkab naine.

Õige pea leidis ta Londonist sobivad köögidisaineri kursused ning sai ka kutsetunnistuse taskusse. Sujuvalt tekkis julgus hakata oma teenust pakkuma. Ühel hetkel oli kliente kogunenud juba nii palju, et ooteajad tema köögidisainidele olid kolme-nelja kuu pikkuseks veninud. „Sain aru, et pean töölt ära tulema. Käisin küll vaid poole kohaga tööl, aga aega jäi puudu. 2019.aasta lõpus teatasin ülemusele, et korraldan peo. Tuleme kokku ja teeme ühe mõnusa istumise ning see saab ühtlasi mu lõpupeoks,“ räägib Hiie. „Eks muidugi on oma ettevõttega alati väike hirm: kas tulen toime? Kas kliente jagub?“ meenutab ta.

„Olen alati teinud asju, mis panevad mul silma särama. Enne köögi-business’i olin giid ja sõitsin mööda Euroopat ringi. Kaifisin seda tööd. Elu läks aga nii, et sattusin ühte väiksesse mööblipoodi tööle. Seal valmistati kööke,“ räägib naine. Õige pea sai ta aru, et köögid köidavad teda ning tekkis soov end harida. Hiiele omase põhjalikkusega kammis ta läbi kõik internetiavarused, aga selgus, et Eestis vastavaid kursuseid, raamatuid ega informatsiooni, kus õppida pole.

Küsimusele, miks just köögid naine kohe vastust anda ei oska. Lapsena ta sellest ametist ei unistanud ning hariduselt on ta üldse kunstiõpetaja. Kooliaegsetest lemmikainetest - matemaatikast ja kunstist - on aga elus rohkelt kasu olnud.

„Kui olin iseseisvalt mitu aastat seda liitu uurinud ja puurinud, siis lõpuks kirjutasin neile: „Ma ei ole küll ameeriklane, aga fännan teid kogu südamest. Kas tohin siit Põhja-Eestist teiega liituda?“ Täitsin ankeedi ära ja saingi liikmeks. See avas mulle jälle uued uksed,“ räägib ta.

„See aasta käisin Las Vegases liidu korraldataval köögidisainerite messil. Olin sellest aastaid unistanud. Tõeline mugavustsoonist välja astumine. Aga kui teed otsuse ära, siis asjad liiguvad. Nägin oma iidoleid, sain arvukalt uusi tutvusi ning selgus, et minu uudiskirju loetakse ka USAs. Ja nüüd on mul uus eesmärk! Messil on ka õppeprogrammid. Tahan sinna esinema minna, ent pean oma inglise keelt veel arendama,“ sõnab Hiie ning tunnistab, et hall hiireke ta kindlasti ei ole ning tagasihoidlikkuse all ei kannata. On hoopis väga sihikindel ja julge naine. „Usun universumisse. See on külluslik ja kõigile jagub,“ ütleb ta laia naeratusega.

Eestlaste köögid

Kööki disainides sukeldub Hiie kliendi saabastesse ning väikseimgi detail on oluline: kas köögis tegutseja on parema- või vasakukäeline? Kui pikk ta on? Kui tihti kokkab? Info käes, ühendab ta selle oma teadmistega ja niimoodi kõike kokku sulatades valmibki köögi plaan. Kui joonised on valmis, teeb ta juurde video selgituse „Mulle on oluline, et inimene saab aru, miks ma mingi lahenduse olen teinud. On kliente, kellega olen disaini mitmeid kordi muutnud ja lõpuks on ta ikka otsustanud, et jääb siiski esimese minu poolt pakutud versioonini juurde. Kodulehel on ilusamad 100 kööki, aga teinud olen üle 500 köögi,“ räägib naine.

Hiie soovitab: pane kööki tugitool. Temal see seal on. Kartulid keevad või ahjus kook kerkib - istud oma toolis, jood kohvi. Naudid. Sageli pannakse kööki saareke ja pukid. Aga miks istuda puki otsas, kus hetke nautida on palju raskem?

On kliente, kellega ta suhtleb üle veebi ning on neid, kes tungivalt soovivad, et ta kohale tuleb ja ise kõik vajalikud mõõtmised teeb. „Olen mõõtnud maju, kus põrandat veel ei ole. Üks ekstreemsemaid mõõtmisi oli kodus, kus köögi all oli kelder. Köögis põranda asemel vaid paar lauda pandud. Kõndisingi nende peal ja mõõtsin. Ja köök ise tuli äge!“, räägib ta lõbusamatest seikadest.