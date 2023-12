Mida kinkida disainiarmastajale? Eesti disaini entusiastlik fänn jagab soovitusi

Eestis on nii palju eriilmelisi ja põnevaid disainereid, et nende seas orienteeruda ja kõigi loomingut tunda on üsna ajamahukas. Eriti kui proovid lühikese ajaga häid kinke leida. Nii pöördusimegi Eesti Disaini Majas toimetava eluaegse disainientusiasti Piret Mägi poole, et ta aitaks meil taskukohased disaintooted üles leida.