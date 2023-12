Seitse soovitust, kuidas pühi teistega arvestavalt pidada

„Kortermajas, kus elanikud üksteisega arvestavad, on kõigil muretum ja mõnusam elada,“ rõhutab Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Jäta kõrvale häirivad jõulukaunistused

Kuigi sulle võivad helisevad ja vilkuvad jõulukaunistused rõdul väga meeldida, ei pruugi naabrid olla sama meelt. „Korteriühistus võib ka kaunistused ühiselt kokku leppida – näiteks korteriühistute konkursil kauni koduümbrusega silma paistnud majad on leidnud ühise keele ka maja talvisel ehtimisel,“ tunnustab Urmas Mardi.

Ära elektrisüsteemi üle koorma

Kuumavad pliidiplaadid ja küpsetusahjud ning kõikvõimalikud muud kodumasinad ja tehnikavidinad – nii mõnegi kodu hävitanud tulekahju on paraku alguse saanud külmkapi juhtmest või vooluvõrku jäetud telefoni laadijast. “Tuleks vaadata, et kodu elektrisüsteem oleks korras ning mitte ülekoormatud,“ tuletab korteriühistute liidu õigusosakonna juhataja veel enne pühi meelde.

Ole elava tulega ettevaatlik

Küta ahju ja kaminat ainult tuleohutusnõuete kohaselt ning ole ettevaatlik küünaldega – hoolitse selle eest, et nende süütamine oleks turvaline. „Mitte mingil juhul ära jää magama või lahku kodunt nii, et küünal jääb põlema,“ paneb Mardi koduomanikele südamele.

Arvesta naabritega

Lärmakal pidutsemisel pole kortermajas kohta, nii siis ära terroriseeri naabreid valju muusika või käraga. „Arvesta teiste elanikega ka argipäeval: pargi auto nii, et ka teised pääsevad sõitma ja kõndima; ära jäta oma mittevajalikku kraami trepikotta ning sulge korralikult aknad-uksed,“ soovitab Mardi.

Hoia toad soojad

Kui plaanid ära sõita ja pühad maakodus veeta, ei tohi linnakorteris siiski kütet välja lülitada - korteris peab säilima miinimumtemperatuur+18 kraadi. Kütteta korteris võivad külmaga lõhkeda veetorud ning see võib majale suurt kahju teha.

Ole kättesaadav

Kuigi igaüks meist soovib pühad rahulikult veeta, võib siiski ette tulla ootamatuid olukordi. „Hoolitse korteriomanikuna selle eest, et avariiolukorras oleks korteriühistul võimalik sind kiirelt kätte saada – jäta ühistu juhatusele või haldurile oma toimivad kontaktid,“ soovitab Urmas Mardi. Samuti on oluline, et nähtav oleks korteri number, kui ohuolukorras vajad päästjate või kiirabi abi.