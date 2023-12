Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Neli hubasusega võluvat jõulurüüs kodu

Rahel saatis võistlustulle enda valmistatud jõulupärja ning lisas, et jõulumeeleolu loob ta kodus muusika, toidu ja detailsete kaunistustega.

Janek kirjutas, et kuigi paneelmaja korter ei paku ruumiliselt tohutuid võimalusi oma loovuse valla päästmiseks, siis on ta suutnud igal aastal võtta elutoa aknast maksimumi. Eriti agaralt on ta ära kasutanud kardina siine. Janeku sõbrad ja tuttavad on iga aasta jõulude eel ootusärevuses, et näha millega mees seekord üllatab. See aga on omakorda mehel tekitanud väikese hasardi ja soovi end iga aasta ületada. Seekord valgustab elutuba pea tuhat LED-tulekest ning rohkem tähelepanu on pööratud erinevatele kompositsioonidele. Laevalgustust polegi vaja kasutada!

Anu kirjutas, et kodu kaunistamine on põnev ettevõtmine kogu perele. Alati on kaasatud ka lapsed. Kõige olulisemaks peab naine hubasust ja usub, et kaunistusi pole kunagi liiga palju, kui need on õigesti valitud.

Maarit kirjutab, et nende peres on pühad üks mõnus paus kiiretest argitoimetustest. See on aeg, millal nautida hetki kõige kallimate seltsis. „Selle aasta jõulud on natukene teistsugused just seetõttu, et oleme lõpusirgel oma esimese kodu renoveerimisega. Kuigi osad seinad vajavad veel värvi ja parkett ootab lõplikku mahapanemist, siis jõulutunde loomisel need „pisiasjad“ takistuseks ei saa. Kuusepallid on uue ilme saanud seinavärvi ülejääkidest ning kuivatatud apelsini ja tähtaniisi aroom annab mõnusat jõuluhõngu,“ sõnab naine.

Fotovõistlus „Pühad minu kodus 2023“. Saada pilte oma jõuluhõngulisest kodust ja võida stiilne auhind! Taaskord on aeg oma kodud jõuludeks valmis seada! Traditsionaalselt algab taas ka moodnekodu.ee fotovõistlus „Pühad minu kodus“, mille auhinnaks on Lartusi poolt välja pandud imekaunis Villeroy & Boch hommikusöögikomplekt kahele! Kuidas osaleda? Konkursile sai pilte saata kuni 18.12.2023. 19.12.2023 õhtul avame rahvahääletuse, kus saab oma lemmikule hääle anda. Loe rohkem siit.