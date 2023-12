7 nõuannet, kuidas aeda jõulutuledesse ehtida

5. Kasuta hämaruseandurit

6. Lähtu ehte valikul selle kasutuskohast

Õue valguslahendusi on tohutus variatsioonis – on valguskette, valguskardinaid ja valgusvõrke, on valgusvoolikuid, ümmargusi ja jääpurika kujulisi valgusehteid, valgusskulptuure ja valguslaternaid. Valikut tehes võiks lähtuda ennekõike kasutuskohast. Näiteks õunapuule võiks riputada valgustusega jõulumunad, räästa alla valgustusega jääpurikad, aiaväravale valgusketi. Valgusvõrgud sobivad kõige paremini põõsastele. Lihtsa valgusketi või -voolikuga saab rõhutada akende, katuse või muude fassaadi osade kontuure. Terrassile või eestrepile saab luua laterna- või figuuriansambleid.

7. Ole trendikalt maitsekas

Iga aasta toob oma moejooned, aga kindlasti tasub jälgida, et need sobituksid keskkonda, just sellesse aeda või selle majaga, kuhu need paigutatakse. Trendikad valguslahendused on pigem ühes toonis, näiteks soojad valged või kollased, külmad valged või sinised. Kui on soov kombineerida eri värvi tulesid, siis võiks panna omavahel kokku kas soojad või külmad toonid ja olla tervikuna tagasihoidlik. Erivärvilised vilkuvad tuled pigem ei ole moes, kuigi see on loomulikult maitse küsimus. Küll on kindlasti moes erinevad valgusfiguurid ja nendest loodud kompositsioonid. Metsloomad, saanid, lumememmed ja tähekesed loovad meeleolu. Alati võib kasutada ka klaaslaternaid, kuhu saab panna sisse päris küünla, LED-küünla või pusana terve väiksema valgusketi.