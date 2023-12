Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Helged jõulud Soolahel

Triinu kirjutab: „Jõuluaeg on väga tore aeg, sest siis saab kodule anda mõnusa hubase ilme. Enamus kuuseehteid on meie peres kogunenud aastate jooksul ning toodud reisidelt. Võib olla kõige erilisem ehe on toodud Myanmarist, milleks on lendav jõuluvana. Jõulupärja uksele teen ise ja materjali toon kodulähedalt metsast, mis on tore traditsioon.“