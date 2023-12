ENNE ja PÄRAST | Sama elutuba, aga kaks korda rohkem hoiuruumi

Elutuba on sageli koht, kus kogu pere saab lõõgastuda ja koos kvaliteetaega veeta. Kui see on aga sisustatud kas eelmiste elanike mahajäetud esemete või asjadega eelmistest kodudest, ei pruugi see luua piisavalt hubast ja kodust keskkonda. Funktsionaalne mööbel koos läbimõeldud hoiulahendustega elutoas tagab piisavalt ruumi kõigile pereliikmetele ning aitab tuba korras hoida.

Alusta mööbli valimisest ja värvipaleti määramisest

„Esiteks soovitan läbi mõelda, mis ülesandeid ruum täpselt täitma hakkab. Näiteks kui tegemist on lastega pere elutoaga, võiks selle jagada kolmeks tsooniks – puhkeala, söögituba ja mänguala. Pärast saad planeerida, millist mööblit vajad: näiteks kas diivan või diivanvoodi, kui palju ruumi on vaja, kas on vaja pikendatavat söögilauda, lahendusi laste mänguasjade hoidmiseks jne,“ selgitas IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juhataja Pedro Castro.

Seejärel tasub keskenduda värvitoonidele. Sisekujundaja lisas, et mööblit valides saab seda valida ühtlastes värvitoonides, aga ka aktsentvärvi dekoratsioonid on teretulnud. Seinte värvi saab valida viimasena, kuna mööbliga sobivaid värve on lihtne leida, vastupidi pigem mitte.

„Kui sulle meeldivad naturaalsed toonid ja punutised ning sa ei karda kasutada erinevaid värvikombinatsioone, siis on võimalus valida mööblile aktsentvärv, näiteks roheline, ning kombineerida seda erinevate looduslike materjalide ja valgete sisustuselementidega. Kui interjöör on sätitud, vali alles seejärel seinte värv, mis võiks olla loomulik, hele ja soe. Muide, see on üks järgmise aasta uusi trendikamaid toone, „ütles Castro.

Kasuta hoiustamiseks seinaruumi

Elutoa kõige olulisem funktsioon on panipaigalahendused, mis aitavad ruumi korras hoida. Kapikombinatsioon võib olla kena ja stiilne viis kõigi oluliste asjade korrastamiseks.