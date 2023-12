FOTOD | Vaata, millised on Bonava uue üürimaja näidiskorterid

Tallinnas, aadressil Aiandi 11 on Bonaval valminud kolmest hoonest koosnev kompleks, mis on ehitatud spetsiaalselt üürikodudeks. Huvilistele on külastamiseks loodud terve näidiskorrus, kus on nii sisustatud korterid inspiratsiooni andmiseks kui ka näited, millise varustusega korteri rendilevõtja endale saab.

Bonava tegevjuht Taavi Soorm rääkis, et vajadus uute üürikorterite järele on endiselt Tallinnas suur. „Tänases turusituatsioonis, kus euribor alles hakkab vaikselt langema, on korteri üürimine hea alternatiiv neile, kes ei soovi endale võtta mitmekümneks aastaks kodulaenu,“ märkis Soorm ning lisas, et olenemata sellest, kas inimene on otsustanud kodu osta või üürida, tema tegelikud ootused kodule – kvaliteedile, toalisusele, naabruskonnale, ligipääsetavusele – on täpselt samasugused.

Soorm tõi suurelt arendajalt üürimise eelisena välja sellegi, et Bonava üürimaja puhul kehtib ehituslik garantii ja toimub puuduste likvideerimine täpselt samadel alustel ja põhimõtetel nagu nende müügiks ehitatud arenduskorterite puhul. „Võrreldes eraisikult üürimisega on äriühingult üürides võimalik eeldada stabiilsust ja asjatundlikkust, kui üürikoduga peaks mõni mure tekkima. See annab üürilisele suurema kindlustunde, et maja ees tee on alati lumest lahti lükatud, trepikoda koristatud ning tehnosüsteemid hooldatud ja toimivad tõrgeteta,“ ütles Soorm.

Bonava üürimaja avamisüritusel andis kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ülevaate, millises seisus tänane üürikinnisvaraturg tegelikult on ning nentis, et korteri üürimine on hetkel äärmiselt odav. „Keskmine üürikorteri hind on keskmisest palgast protsendina täna soodsam kui pangalaenu kuumakse samaväärse kodu ostmisel,“ selgitas Toompark.