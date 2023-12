Maakondade TOP: need on Kinnisvara24 kõige populaarsemad müügikuulutused

Kuulutuse järgi asub see kõige privaatsemas kohas Eestis, Pällastvere külas, mis jääb Tallinn-Tartu maanteest vaid nelja kilomeetri kaugusele. Ligi paarikümne tuhande ruutmeetri suurusest kinnistust umbes veerand on haritav maa. Peamaja on ehitatud 1928. aastal, mille voodrilauad vahetati umbes 8 aastat tagasi. Katus on osaliselt parandatud, peab vett, kuid ilmselt vajab veel tähelepanu. Vesi tuleb majja oma puurkaevust. Kõrvalhoones on peosaal koos kaminasaaliga, kus saab korraldada sünnipäevi ja isegi pulmi.

Heas seisukorras kahekordne maja hooldatud aia, sauna, veranda sahvri ja garaažiga. Tegemist on kuuekümnendatel aastatel ehitatud palkmajaga, millel on tsentraalsed vesi ja kanalisatsioon, keskküte ning lisaks ka ahjuküte.

Paarisaja ruutmeetrine kahekordne renoveeritud maja aastast 1986, asub 2456-ruutmeetrisel kõrghaljastusega privaatsel kinnistul. Lisaks elumajale on krundil väligaraaž, kaks kuuri, kasvuhoone, väike katusealune suveterrass ja kena viljapuuaed koos silmailu pakkuvate kiviktaimlatega. Eramu viis tuba ning ülejäänud ruumid paiknevad poolkorrustel, mida ühendab korralik puidust trepp. Avara baariletiga kaminatoa on pererahvas kohandanud Hiiumaa Kodukohvikute päeval maitsvate toiduelamuste pakkumiseks. Kärdla linn jääb 17-minutilise ja Heltermaa sadam 15-minutilise autosõidu kaugusele.

Kaks aastat tagasi valminud neljatoaline kahekordne hoone asub Saku vallas, kuhu autoga sõidab Tallinnast vaid 10-15 minutiga. Müügikuulutuses märgitakse, et sellel kodul on tänu ökonoomsele maaküttele ja soojustagastusega ventilatsioonile ülimalt madalad ülalpidamiskulud. Saustinõmme küla kohta öeldakse, et seal on kokkuhoidev ja sõbralik kogukond, kus tegutseb aktiivne külaselts.

„Kuigi Maa-ameti andmetel on tänavu tehtud üle poolte ostu-müügitehingutest korteriomanditega, siis kinnisvaraportaali statistika näitab, et inimestele pakuvad endiselt enim huvi eramud ja maamajad,“ tõdes Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg. Üksnes Tartumaal ja Võrumaal oli kõige vaadatum korteri müügipakkumine. Tema sõnul näitab see seda, et Eesti inimesed eelistavad elada privaatselt ja unistavad majast või maakodust. Samas võimalused, töö, laste koolid ja igapäevane elu sunnib neid otsustama korteri kasuks.

Maalähedases piirkonnas, umbes 6 kilomeetrit Peipsi järvest Ristipalo külas asuvas majas pole pikalt kedagi elanud. Maja on aastast 1938 ning vajab renoveerimist. Olemas elektriliitumine, tsentraalne vee ühendus ja kanalisatsioon. Kolm eraldi sissekäiku võimaldab teha sellest kortermaja. Tube on kokku viis. Kinnistu juurde kuulub neli kuuri boksi ja aiamaa.

Papsaare külas paar aastat tagasi valminud kodu on inspireeritud Jaapani disainist ning pakub looduse lähedust, asudes männimetsaga ümbritsetult jõeääres. Pärnu linn jääb samas vaid lühikese autosõidu kaugusele. Katuseviilud ja hobuserauakujuline plaan annavad majale erilise võlu. Arhitektid ning sisearhitektid on loonud ruumi, mis rõhutab kvaliteeti, lihtsust ja harmooniat. Eksterjööris lisab karakterit plekksindel materjal, mis sobib ümbritseva loodusega. Interjööris on kasutatud palju puitu, eriti tammepuitu ning valdavateks värvideks on valge, must ja hall.

Rakverest 14 kilomeetri kaugusel Koplitaguse külas asuv üle saja aasta vana maja koos 2,54 hektari maaga. Suurem osa kinnistust on metsamaa, ülejäänud haritav- ja õuemaa. Kinnistu juurde kuuluvad veel küün, laut ja ait. Ühekorruselisel elumajal on võimalik välja ehitada ka teine korrus. Kolme toaga maja vajab kaasajastamist aga seal on võimalik koheselt ka sees elada.

Kuijõe külas, poole tunni autosõidu kaugusel Haapsalust, asub väike majake väga suurel krundil. Ligi 32 000 ruutmeetri suurune kinnistu on praegu veel maatulundusmaa, kuid omanik tegeleb sihtotstarbe muutmisega ja hoone seadustamisega. Maja on aasta vana, kahetoaline ning vaid 40 ruutmeetrit suur.

Kakskümmend kuus aastat tagasi ehitatud 253 ruutmeetri suuruses kivimajas on viis tuba, saun, bassein, kamina eesruum, suur kelder, garaaž. Küttesüsteem on kombineeritud: gaasikatel, kamin, pliit ja õhk-õhk soojuspumbad. Kõrghaljastusega krunt on hooldatud.

RAPLAMAA

Uhke mõis tunniajase autosõidu kaugusel pealinnast, 699 000 €

Raplamaal müüakse suurepärases seisukorras Kehtna mõisa, mille ajalugu sai alguse juba 1470 aastal. Eelmise sajandi alguses uuesti üles ehitatud mõisahoone on praeguse omaniku poolt ajastutruult taastatud. Uuendatud on sise- ja välisviimistlus ning rajatud kaasaegsed tehnosüsteemid. Härrastemajas on 21 tuba ja seda köetakse keskküttega. Mööblit, valgusteid, kardinaid ja elamise juurde kuuluvaid pisiasju selles kaunis häärberis veel pole. Mõisa ümbritseb ligikaudu 10 hektari suurune looduskaitse all olev mõisapark, mis on kuulus selle poolest, et sinna on istutanud omanimelise tamme iga Eesti Vabariigi president.

SAAREMAA

Suurejooneline villa Nasva alevikus, 319 000 €

Kuressaare lähedal Nasva alevikus pakutakse 7 toa ja üle 4000 ruutmeetri suuruse aiaga luksuslikku maja, mis ehitatud kaheksa aastat tagasi. Väärtust lisavad kaks vannituba, konditsioneer, maaküte, vesipõrandaküte, saun, suur ja avar terrass koos sisseehitatud kümblustünniga ning garaaž. Majale on paigaldatud 10KW tootlikkusega päikesejaam, mis hoiab elektri kulud kontrolli all ning kütteallikaks maasoojuspump. Hoov on täielikult ümbritsetud 1,5 meetri kõrguse paneelaia.

TARTUMAA

Kõrgete lagedega moderne korter Tartu südames, 199 000 €

Vanemuise teatri lähedusse jääv 3-toaline korter asub 1935. aastal ehitatud majas. Ruumides on kõrged laed, korter on avar ja valgusküllane. Koostöös arhitektiga on valminud mugav ning praktiline ruumikasutuslahendus koos skandinaavialiku interjööriga. Korteris on kaks eraldiasuvat magamistuba. Mõlemas toas on mugavad sisseehitatud garderoobid. Renoveerimiskäigus on paigaldatud põrandatesse ning lagedesse mürasummutavad plaadid. Parkimiskohad asuvad maja taga kinnises hoovis.

VALGAMAA

Üle saja aasta vanune talu Otepää vallas, 45 000 €