Spetsialistid jagavad soovitusi: kuidas hoida vannituba hallitusest vaba?

Vannitoamööbli valimisel on esmatähtis keskenduda materjalidele, millest mööbel on tehtud. Geberiti esindaja Priit Roostalu sõnul peaksid need materjalid olema niiskuskindlad, et taluda vannist või dušist pritsivat vett ja niiskust, mis võivad mööblile kahju teha. Mööbli praktilisus ja mugavus on valikul samuti olulised, ning viimasena tuleks arvestada välimust.

Niiskusest tingutud kahjude ennetus vannitoas nõuab funktsionaalset mööblit. Ehkki stiilne ja visuaalselt köitev vannitoamööbel on ihaldusväärne, on praktilisus siiski esmatähtis. Niiskuskindlad materjalid on siinkohal hädavajalikud, muidu võib mööbel paisuda ning kahjustuda, põhjustades probleeme uste ja sahtlite korraliku sulgumisega. Arvestades, et niiskus on vannitoas alaline nähtus, tuleks vältida keerukalt disainitud mööblit ja seadmeid, millele on raske ligi pääseda ja puhastada. „Miks? Sest aja jooksul võib neis raskesti ligipääsetavates kohtades tekkida veekondensaat ja hallitus,“ märgib Roostalu.

Ta soovitab vannitoa kujundamisel seada prioriteediks seadmete ja mööbli tõstmise põrandast kõrgemale ning võimalusel kinnitada need seina külge. See aitab vältida mustuse ja niiskuse kogunemist raskesti puhastatavatesse kohtadesse. Lisaks aitavad rippuvad seadmed ruumi visuaalselt avardada.

„Oleme tähele pannud, et WC-poti tagune põrandapind kipub aja jooksul koguma tolmu, kondensaati, erinevat mustust ja isegi hallitust. See on tingitud asjaolust, et kitsastes tingimustes on WC-poti taga olevaid kohti keeruline põhjalikult puhastada. Kui aga pott ja muu vannitoasisustus ei asetu põrandal, vaid on seina külge kinnitatud, laheneb see probleem. Nii muutub puhastamine palju lihtsamaks, kuna seisev niiskus kaob ja saavutame hoopis teistsuguse puhastustulemuse,“ selgitab Roostalu.

Vannitoas olev hallitus on ohtlik lastele ja vanuritele