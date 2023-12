Otsid ideid jõululaua kaunistamiseks? Vaata sisekujundaja nõuandeid ja inspireerivat pildigaleriid

Leia kaunistused loodusest

„Väiksematest okstest saab iga külalise taldriku kaunistamiseks kokku panna isikupärase kimbukese. Seo oksad paelaga kokku, kinnita nende külge nimekaart ja aseta kimp taldrikule. Ära unusta, et just sellised väikesed asjad nagu külalistele nimelise koha valmis seadmine teevad südame soojaks ja näitavad kõigile, et nad on oodatud ja teretulnud,“ ütleb Saluste.

Maagiline tulesära

„Jõululaual on asendamatud ka erinevad küünlad ja dekoratiivsed küünlajalad, mis loovad piduliku õhustiku ja peomeeleolu. Loomulikult tuleb vahaküünaldega olla ettevaatlik ja veenduda, et kaunistused pole leegile liiga lähedal. Samuti meenutan, et küünlad peaksid asuma üksteisest vähemalt 7 cm kaugusel. Ja kui kodus on lemmikloomi või väikelapsi, on ohutum valida patareitoitega LED-küünlad,“ rõhutas Saluste.