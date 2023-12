7 kohta, mida sageli unustatakse puhastada

1. Mööbli alumine pool

On üpris tavaline, et voodi või diivani alla vaadates veerevad vastu tolmurullid ning kiirelt saavad need ka tolmuimejaga kokku korjatud. Kuid kui sageli leiad sa aega, et vaadata mööblitüki enda põhja? On üsna üllatav, mida kõike võib leida voodiraamide, tooli- ja diivaniistmete küljest. Vähemalt kaks korda aastas võiksid tolmuimeja või lapiga puhastada mööbli alumised pooled ämblikuvõrkudest, tolmust ja mustusest.