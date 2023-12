Meie kodudesse hiilib järjest rohkem värve, ent pesuruumid püsivad endiselt tagasihoidlikus must-valge-hall värvipaletis. Rätikud on suurepärane viis ruumi elavdamiseks. On mõned varjundid, millest peaksid hoiduma, kui soovid hoida rahustavat ja puhast esteetikat. Unustada ei saa ka praktilisust.

Kuigi neutraalsed värvid, nagu valge ja beež, on alati populaarsed – ja tekitavad ka mõnusat spaa-vannitoa tunnet –, kuid kuna tegu on heledate toonidega, siis kuluvad ja määrduvad need kergemini.