Labidaga ei jaksa enam lund rookida? Millistel juhtudel valida hoopis lumepuhur või lumesahaga ATV?

„Lumepuhurite kasutus tavamajapidamistes on kasvav trend, kuna turule on tulnud väiksemaid ja taskukohasemaid mudeleid, mis sobivad väga hästi eramajapidamistele. Kasu on neist kõikjal, kus on vajadus sügava lumevaba pinna järele, näiteks jalgrajad, autoparklad, terrassid,“ sõnas Kesko Senukai Eesti turundusjuht Kristina Kovalkova.

Väiksematele eramutele ja korteriühistutele, kus on vaid jalgrada või terrass, sobivad ka väiksemad kuni 30 cm laiused elektri- või akutoitel töötavad masinad. „Kui on vaja puhastada juba parkimisplatsi või pikemat sissesõiduteed, siis tuleks vaadata vähemalt 50 cm laiust masinat. Oma töö teevad nad kõik ära, küsimus on pigem selles kui kiiresti,“ lausus Kovalkova.

Ta usub, et lumepuhuriga saab hakkama igaüks, kuid labidavaeva võiks see vähendada eelkõige vanematel inimestel. „Neile on aku- või elektritoitel masin igati jõukohane ning kergendab lumekoristusvaeva märkimisväärselt,“ lisas naine.

ATV-sid ostetakse kõige rohkem just talveperioodil

„ATV on Eesti tarbija majapidamises muutunud väga tarvilikuks abivahendiks. Eesti majaomanikud ja ettevõtete juhtkonnad näevad esimese efektiivse abilisena lumekoristusel just lumesahaga ATV-d,“ sõnas mototehnikat müüva Velt Motocenteri asutaja Hanno Velt. Ta lisas, et Transpordiameti registri andmetel on kõige hoogsam ATV-de soetamise aeg just november, detsember ja jaanuar.

Velt rõhutas, et ATV-ga saavad lumelükkamisega hakkama kõik, seejuures ka noorukid ja eakad. „Tavapäraselt teeme esindustes esmase koolituse, kuidas ATV-ga sõita ning seda käsitleda. Näitame ära kõik nüansid, kuidas käiku vahetada, sahka vintsnupust üles-alla liigutada ning tagurdada. Juhul, kui sel hetkel on ka lumi maas, siis saab proovida ka lume lükkamist. Peamine, et ükskõik, kes lund koristab, kannaks turvavarustust ehk kiivrit ning arvestaks, et ATV on siiski mootorsõiduk ning juhtima peab vastavalt oma võimetele,“ lausus Hanno Velt.