Kristjani ja Marleeni kodu lugu: kuidas kaasaegne suvila sai endale kvaliteetsed uksed

Eelkõige soovisime välisust, mille kõrvale saaks paigaldada laiendina klaasi. Samuti soovisime, et ka uksel endal oleks klaas, sest koridori meile muud valgust ei jõua. Stiili poolest otsisime taas puhast ja minimalistlikku tulemust, aga ka suurt soojapidavust. Nendele tingimustele vastas ideaalselt Swedoori seeria ADVANCE-LINE toode ECO Character Tower , mis on 92 mm paksune peithingedega välisuks, mis isoleerib hästi heli ja hoiab sooja.

Lõpuks jäid valikusse kaks varianti (uksed UNIQUE01L ja UNIQUE03L ), mis meie kriteeriumitele vastasid, ning sõelale jäi esimene. Kuigi kõik maja uksed on ühesugused, oleme kahes toas kasutanud ka erilahendust – üks pool uksest on maast laeni peegel, mis on meie silmis eriti mugav kaks-ühes-lahendus!

Ütleme ausalt: lõppvaliku tegemine ei olnud lihtne. Meie eelistus oli leida minimalistlikud täispuituksed, mis sobiksid ideaalis igasse interjööri. Oluline oli ka see, et need saaks tellida eritoonis, et see meie neutraalse siseviimistlusega paremini sobiks (valisime tooni „puhas valge“ NCS S0500-N enam levinud „puusepavalge“ NCS S0502-Y asemel).

Jaa, meeldib see, et Swedoor uuendas üsna värskelt (ilmselt viimase aasta jooksul) oma kodulehte ja seejärel oli kogu info veelgi paremini leitav. Orienteerumine on tehtud lihtsaks – esialgu valid uksetüübi ja seejärel juba selle, milline võiks uks välja näha ning kuhu seda täpselt vaja on. Meile endale meeldisid enim uksed, mis olid klassikalise, aga samas veidi modernsema ja puhtama välimusega.

Olime Swedoor iga juba varem kokku puutunud ja kogemus oli positiivne. Teadsime, et neil on rikkalik valik ja võimalik leida alati see, mida otsid – olgu see siis eriline uksetüüp, kasutuskoht, tegumood või värv.

Turul on palju erinevaid uksetootjaid, kuidas jõudsite Swedoori juurde? Miks tegite valiku just Swedoori kasuks?

Kas teie jaoks mängis ukse valikul rolli ka energiatõhusus?

Jaa, püüdsime majaehituse puhul kõikjal kasutada pigem energiatõhusaid lahendusi. Näiteks on meil peale Swedoori ECO välisukse ka soojustagastusega Zehnderi ventilatsioonisüsteem, parima soojapidavusega ISOVER-i soojustusmaterjal ja tuuletõkkeplaat, kolmekordsed Fenestra puitalumiiniumaknad jm. Usun, et tänapäeval kajastub iga positiivne samm energiatõhususes hiljem otseselt meie igakuistes arvetes, kuid ka üldisemalt väiksemas keskkonnamõjus. Ja mis peamine – energiatõhusas majas on talvel soe ning suvel täpselt paras (sest liigne soojus ei pääse majja).

Tänapäeval on kodu turvalisuse tagamiseks erinevaid võimalusi. Väga populaarseks on saanud välisustel nutilukud. Miks valisite just nutiluku, mitte tavaluku? Kui lihtne oli Swedoori uksele nutilukku paigaldada?

Valisime lahenduseks nutiluku nimega Yale Doorman L3. See tundus meile kui liikuvatele ja rändavatele inimestele ideaalne lahendus. See on äärmiselt mugav, kui enam ei pea võtmeid kunagi kuskile kaasa võtma ja alati on võimalus maja ka distantsilt korraks lahti teha (nt kui mõni kuller on ootamatult maja ette jõudnud).

Kas paigaldasite uksed ise või kasutasite professionaalide abi? Kui lihtne see protsess oli?

Kristjan: Paigaldasin uksed ise. Kuna varem seda teinud ei olnud, siis algul läks ikka pool tunnikest aega, enne kui aru sain, kuidas kõik täpselt käib. Pärast esimese ukse paigaldamist oli aga kõik juba võrdlemisi lihtne ja tehtav ka üksi – vaja läks vaid akutrelli, õigeid kruve, ehitusvahtu ja loodi.

Kas soovitate teistel koduomanikel teha enne uste valimist põhjalikku uurimistööd? Millest nad peaksid alustama? Milliseid nõuandeid annate neile, kes kaaluvad uste vahetamist?

Usume, et inimesed valivad uksi tavaliselt eelkõige nende välisilme järgi, st selle põhjal, kuidas need välja näevad. Lisame sinna kriteeriumina juurde ka kvaliteedi, sest üks korralik sise- või välisuks teenib sind aastakümneid. Kui need alustalad paigas, on edasine juba palju lihtsam – saad välja filtreerida uksetüübid ja/või ettevõtted, mis ei sobi, ning jõuad lihtsamini lõpliku valikuni. Õiget stiili valides julgustame sirvima sisustusajakirju või näiteks Pinteresti, sest sealt saab päris hästi aimu, milliseid uksi üldse toodetakse või milliseid põnevaid lahendusi leidub.