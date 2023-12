Biojäätmete sorteerimine on 1. jaanuarist kohustuslik. Kuidas selleks võimalusi leida kui ruumi napib?

Kui palju sul kodus ruumi on?

„Biojäätmeid on kõige mugavam hoida väikeses lekkekindlas kaanega prügikastis, millele pääseb lihtsalt ligi. Ebameeldiva lõhna ja putukate vältimiseks võiks seda tühjendada ülepäeviti. Kui sortimislahendus on kergesti ligipääsetav, pole seda tühjendada keeruline. Hea valik võib olla väike prügikast, mis on paigutatud köögikappi. Pista sellesse 10–15-liitrine biolagunev prügikott ning võidki kõik biojäätmed mugavalt välja viia, ilma et peaksid prügikasti pärast iga kasutuskorda pesema. Värskema lõhna saamiseks viska prügikasti aeg-ajalt tsitruseliste koori,“ soovitas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.