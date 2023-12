RAAMATUSOOVITUS | Kuidas korrastamise kaudu oma unistusteni jõuda

Meie „Korrahäkkidest“ tuttav Marie Pärkma usub, et on elav kinnitus sellest, et muutes põhjalikult enda elu, saab täita unistusi, olla õnnelik ning ärgata igal hommikul puhtas ja korras kodus. Hiljuti ilmus Mariel ka raamat „Korrastades elu korda: Meieeluilu viisil“, kus ta aitab igal lugejal leida vastuseid, kuidas haarata ohjad enda kätte ja muuta elu selliseks, nagu oled alati unistanud.