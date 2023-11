Üüriturg on hinnasurve all: kuidas tõsta üürile antava kinnisvara väärtust?

Domus kinnisvara kutselise kinnisvaramaakleri Iris Öpiku sõnul on üüriturul pakkumisi palju. „Kindlasti esineb teatud piirkondades ka ülepakkumist ning see tekitab kahtlemata survet üürihindadele,“ lausus Õpik. Ta lisas, et üürimise eesmärgil soetatud kinnisvara puhul on oluline selle seisukord, sest sellest sõltub nii üürihind kui ka sobiva üürniku leidmise kiirus.

Kuigi majanduskeskkond on hetkel keeruline ja inimeste rahakotid pingul, tõi Öpik välja, et soodsate korterite ees lähevad kiiremini üüriks ilusad korterid. „Palju kiiremini lähevad üürile korterid, kus on sisustuse ja hubasusega vaeva nähtud. See ei pea üldse tähendama suuri kulutusi, aga värske värv seinas ja mõned läbimõeldud detailid suurendavad tõenäosust, et just see korter valituks osutub. Üürikorteri omanikul tasub mõelda, kas ta ise tahaks kolida väsinud mööbliga korterisse, kus viimane remont tehtud aastaid tagasi,“ selgitas kinnisvara ekspert.

Üürikinnisvara väärtust saab tõsta ka väheste vahenditega

Öpik nentis, et kõige keerulisem on üürile anda just selliseid kodusid, mis hädasti värskendust vajavad. „Kui soetatud kinnisvara vajab vaid pisut värskendust, siis eeldatavasti saab hakkama ka pisema summaga. Näiteks uus värv seina, mõni uueväärne või hästi hoitud kasutatud mööbliese ja ongi korter uue elaniku sissekolimiseks valmis,“ tõi maakler välja. Kui tegemist on täielikult renoveerimist vajava korteriga, siis tasub maakleri sõnul leida täiendavaid finantseerimisvõimalusi, et korter kiiremini remonditud ja üürile antud saaks.