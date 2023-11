5 armastusega jõulukingitust lõõgastumiseks ja kodu jaoks

Oleme mõelnud ka jätkusuutlikkusele: kasutame pakkimiskottide jaoks samu kangaid, millest õmbleme voodipesu. Nii loobusime liigsest plastist ja kasutasime kangajäägid heaperemehelikult ära. Kotte saab kasutada korduvalt – need on mugavad reisimisel või voodipesu korralikuks paigutamiseks pärast pesemist.

Oma omadustelt on TENCEL™ lüotsell väga sarnane linaga – see on hügieeniline, kergesti hooldatav ning imab ja aurustab palju rohkem niiskust kui puuvill. Tegemist on keskkonnasäästliku materjaliga, mida toodetakse, kogudes puitu rangelt kontrollitud metsadest, kus raiutud puude asemele istutatakse uusi.

Magamine udusulgedest padjal loob ideaalse ülakeha mikrokliima. See säästab energiat ja paneb meid hommikul tundma end paremini välja puhanuna. Udusulepadi eemaldab kehast täielikult liigse niiskuse. See hoiab ära ülekuumenemise ja külmumise, nii et keha ei pea end jahutama ega soojendama.

On olemas ütlus, et mida rohkem udusulgi, seda parem padi. Välimised kihid sisaldavad 90% udusulgi ja ülejäänud osa koosneb sulgedest, mis lisavad jäikust. Keskmises kihis asendasime osa udusulgi sulgedega. See võimaldab padjal jääda pehmeks ja hoida oma kuju aastaid.

4. Hommikumantel SOFT BEIGE – neile, kellele meeldivad pehmed hommikumantlid

See hommikumantel on väga pehme ja sobib eriti hästi külmal ajal. See on valmistatud kahest kihist: puuvillast ja sünteetilisest plüüsist. Esimene, sisemine kiht, imab hästi niiskust ja teine, pealmine kiht, aurustab seda kiiresti. Selline kangakombinatsioon on vastupidav ja kergesti hooldatav. See ei vea sind iial alt.

5. Pleed FOREST – neile, kes otsivad kerget ja jätkusuutlikku pleedi

See minimalistliku disainiga puuvillane pleed on nii stiilne täiendus sinu kodu interjööri kui ka lemmikkaisutus raamatuga veedetud hetkedeks, õhtuteks kamina ees, looduses või mere ääres. Tegime selle pleedi neile, kel puudub täiuslikust hetkest see kerge ja mõnus puudutus ning hea tunne, et ta on ostnud jätkusuutliku toote.

Pleed sisaldab 70% taaskasutatud puuvilla.

FOREST on kaunistatud kootud joontega – ainulaadne, rütmiline muster, mis kordub paljudes meie toodetes. See on meie austusavaldus vanadele traditsioonidele. Selliselt kaunistatud pleed võimaldab sul puudutada minevikku ja tunda end mugavalt olevikus.

