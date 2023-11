Säravad jõuluehted ja -tuled – kuidas kaunistada kodu pühadeks

Hubane atmosfäär

Ammuta inspiratsiooni loodusest ja kaunista oma kodu loodusliku jõulupärja või üksikute kuuse- ja männiokste abil. Aseta oksad sobivasse vaasi või lillepotti ja kasuta erinevaid dekoratsioone, mille abil muuta pühadepärg täiuslikuks. Pane lauale jõulutäht, lisa lõhnaküünlad, et täita tuba imelise aroomiga, ja veendu, et sul oleks kodus pehme pleed, mille sisse hämaratel õhtutel pugeda. Lähene kodu kaunistamisele loovalt ja võlu kõiki oma külalisi jõulumaagiaga. Avasta Boozti jõulutooted!

Õdus valgus

Käes on see aeg aastast, kui saab lüüa särama nii toad kui ka hoovi. Pimedal ajal, kui päevad on lühikesed ja ööd pikad, loob õdus jõuluvalgustus hubase ning maagilise tunde. Lisa soojust oma magamistuppa LED-tulede abil, mida saab kasutada nii avatud riiulite, akende, uste kui ka voodi peatsi kaunistamisel. Ehi väikeste jõulutuledega ka pühadepärg ja kaminapealne ning aseta aknalauale küünlad. Väikesed teeküünlad sobivad hästi populaarsetesse Põhjamaade keraamilistesse küünlamajadesse, mis lisaks kaunile disainile näitavad akna peal teed kõikidele külla tulevatele sõpradele ja sugulastele. Leia jõuluvalgustuse ideid!