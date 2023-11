FOTOD | 18 šikki viisi, kuidas jõulist musta värvi interjööris kasutada

Kindlasti on must hea valik neile, kes ei armasta värve. Must lisab interjöörile nii tasakaalukat lihtsust kui elegantset draamat.

Must ja elutuba

Mõte mustas elutoast võib tunduda sünge ja hirmutavana. Piisab kui kasutad musta ühe seina aktsentvärvina ja juba on efekt olemas. Monokromaatilise elutoa loomiseks kasuta julgelt musta ja valget ning tasakaalusta neid puiduga.

Must ja köök

Must köögis on tõeline esteetiline pärl ning kerge viis luksuslikkust lisada. Must köögis aitab värvidel, viimistlustel ja tekstuuridel köögis esile tõusta. Sama intensiivsusega toob ta esile ka tolmu, toidupuru ja muud võimalikud jäljed. Nii et puhastamist võib mustas köögis keskmisest rohkem olla.

Must ja magamistuba

Must magamistoas soodustab kindlasti õhtul uinumist. Ent hommikul ülessaamisega võib tekkida probleeme. Erguta musta magamistuba värvikate aksessuaaridega või pehmenda jõulist musta tumehallide toonidega. Poes musta värvi valides eelista pehmeid musti toone, mis lisavad ruumile õdusust.

Must ja vannituba

Vannitoad on tavaliselt kõige väiksemad ruumid elamises, mistõttu valitakse nende avardamiseks sageli heledaid ja helgeid värve. Ent ka sügav must võib väikeses ruumis mõjuda avardavalt. Lisaks on see hea viis vannitoale iseloomu anda.