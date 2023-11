ENNE JA PÄRAST | Sisustame riiete hoidmiseks mõeldud panipaika

Vali paindlikud ja lihtsalt kohandatavad süsteemid

Esiteks mõõda üle riidekapi tulevane koht ja otsusta, mis hoiumööblit sa eelistad – kas avatud või ustega lahendust – või nende kahe kombinatsiooni? Ustega riidekapi kasuks räägib asjaolu, et see mõjub ruumis visuaalselt rahulikumalt ja kaitseb asju tolmu eest. Kui sa aga soovid, et su lemmikrõivad oleksid ühtlasi disainielement ja saaksid need igal ajal kiirelt kätte saada, võid valida avatud riidekapi. Panipaiga avatud lahendusi kasutades on seda ka hõlpsam koristada ja olemasolev ruum maksimaalselt enda heaks tööle panna.

„Parim lahendus võib olla moodulriidekapisüsteem, mida planeerides saab arvesse võtta oma vajadusi, lae kõrgust, soovitud laiust ja seda, millised sisud panipaika sulle kõige paremini sobivad. Eri hoiulahendusi saab ka kombineerida, sobitades kokku avatud ja ustega moodulid ning lisades riiuleid, sahtleid ja sisusid, millega on ka kõige väiksemad esemed alati oma kohal,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Lisaks on sellistel riidekapisüsteemidel see eelis, et nad võimaldavad rõivaid hoiustada kogu seina kõrguses ja mitmel tasandil. Valides eri liiki riiulite hulgast sobivad, saad mugavalt hoiule panna nii riided, jalatsid kui ka õrnad aksessuaarid. Ja tänu metallraamile on riiulisüsteem ka vastupidav, sest , et üleriided võivad olla üsna rasked.

Aksessuaaride hoidmiseks on kõige targem kasutada riiuleid ja lahtriteks jaotatud sisusid, mis kaitsevad õrnu esemeid ja hoiavad nad kindlalt oma kohal. Rõivastele sobivad hoiukastid ja jalatsikarbid aitavad ruumi säästa, riidekappi rohkem asju mahutada ja hoiavad need korras, et sa leiaksid kõik kiiremini ja lihtsamalt üles.

Kaitse rõivaid päikesevalguse ja tolmu eest