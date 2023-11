Kaminas praksuva tule kõrval istudes räägib ta, et 2020.aastal, kui koroona tõttu kuhugi liikuda ei saanud, hakkasid nad abikaasaga otsima kohta, kus Tallinna lähedal mõnusalt olla. Saatuse tahtel jõudis nendeni Silma jahilossi kuulutus. Koos lastega mindi lossi vaatama ja üsna kiiresti sai selgeks, et südamelähedane koht on leitud. „Eks võib öelda, et emotsiooni pealt ostsime ära,“ ütleb Regina tagasihoidliku naeratusega.