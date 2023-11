Värske õhk igale poole, kus seda vaja on | Ventilatsioonilahendused koju, kontorisse ja tööstushoonesse

Systemairi ventilatsiooniseadmed

Systemairi ventilatsiooniseadmed sobivad erineva otstarbega ruumide ja hoonete jaoks. Valikus on erinevaid agregaate, mis sobivad nii eramu, äripinna kui tööstushoone vajadustega. Tegemist on kõrgekvaliteediliste ventilatsiooniseadmetega, mis tagavad optimaalse õhuvahetuse ja hea sisekliima suuremate ning väiksemate hoonete jaoks. Tänu Systemairi energiasäästlikele seadmetele väheneb ka süsihappegaasi emissioon.

Lihtne, kiire, kompaktne

Systemairi ventilatsiooniseadmeid saab kirjeldada kolme sõnaga: lihtne, kiire ja kompaktne. Valikus on nii rootor- kui ka plaatsoojusvahetiga seadmeid, mis reguleerivad automaatselt soojuse/jahutuse taastumist ning lisaks on neil automaatne sulatusfunktsioon. Niisiis tagab Systemairi ventilatsioonisüsteem alati parima võimaliku sisekliima – sõltumata ilmast.

Systemairi seadmed SAVE omavad Euroventi sertifikaati, mis kinnitab, et tootja poolt esitatavad tehnilised andmed on tõesed ja laboratoorselt kinnitatud.

Ventilatsiooniseadmed eramute jaoks

Eramu puhul on oluline, et ventilatsioonisüsteem oleks vaikne ja sobituks teie kodu interjööriga. Systemairi agregaatide toiteallikaks on vaiksed EC-ventilaatorid, mida on vaevu kuulda. Hubasust ja stiili aitab säilitada suur tootevalik – saadaval on mitmesuguste mõõtmete ning eri värvidega tooteid. Mugavust lisab Systemairi mobiilirakendus, mis võimaldab ventilatsioonisüsteemi juhtida otse nutitelefonist.

Äripindade ventilatsioon

Äripindade ventilatsioon on ettevõtete jaoks väga oluline. Tõhus ventilatsioonisüsteem tagab töötajate produktiivsuse ja hea enesetunde. Selleks, et ruumis oleks hea olla, peab kogu õhk vahetuma kahe tunni jooksul. Teisisõnu piisab põhiventilatsiooniks õhuvahetusest 0,5 liitrist sekundis ruutmeetri kohta. Inimestest erituvate saasteainete eemaldamiseks vajalik õhuhulk on lisaks sellele umbes seitse liitrit sekundis inimese kohta.