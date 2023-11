Aatriumi 25 aasta kogemus: mööbliostja vaatab järjest funktsionaalsema toote poole

Aatrium on suurima müügipinnaga kodumaine sisustuskaubamaja, mis on siinsel turul juba veerand sajandit tegutsenud. Olles Eestis valdkonna vanim tegija, on nad näinud kõige vahetumalt tarbijate ostukäitumist.

„Tarbija mõtleb ostud väga põhjalikult läbi, oma mõju on ka majanduse üldisel olukorral. Oleme uurinud viimastel aastatel mööblit ostnud 20. kuni 65. aastaste Tallinna ja Harjumaa elanike käitumist. Selgus, et kõige sagedamini hakatakse mööbli ostmisele mõtlema paar nädalat kuni kolm kuud enne ostu. Kõige varem mõeldakse pehme mööbli ostule. Ostjatest üle 60% kavandab seda vähemalt kaks-kolm kuud ette,“ kirjeldas Aatrium Sisustuskaubamaja tegevjuht Liina Kivimägi. „Kui voodeid ja kappe ostetakse juba üsna ulatuslikult e-poest, siis pehme mööbel soetatakse jätkuvalt valdavalt tavapoest. Seda ka siis kui eeltöö toimub internetis – tarbija tahab kaupa ikkagi oma käega enne katsuda,“ seletab ta.

Eestlaste muutunud maitse

Kui aastaid tagasi pidi kõva mööbel olema valdavalt puidukarva ja valget ei tahtnud keegi, siis nüüd on Skandinaavia mõjutused meile jõudnud ning valge mööbel on vägagi nõutud. Ka diivanitel eelistatakse valget kangast. Hetkel domineerivad ümarad vormid - eriti laudade, vaipade ja diivanite valikul. Samuti peab valik pidevalt täienema. Näiteks kontinentaalvoodit – praegust müügihitti – aastad tagasi ei teatudki.

„Eredalt jääb silma, et tarbijad otsivad jätkusuutlikkust, taaskasutust, eco-sertifikaate. Nii on meie valikus ka tooted, mille valmistamiseks ei ole langetatud ühtegi puud,“ lausus Kivimägi. „Aastate jooksul on kliendid järjest rohkem hakanud ostma funktsionaalseid tooteid nagu näiteks hoiukastidega voodid ja diivanid. Diivanite puhul on müügitipus nurgadiivanid ja -diivanvoodid.“