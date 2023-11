DISAINIAMPS | Armastatud klassikud GRID ja CRANE on suureks sirgunud

GRID on suurepäraselt kasutatav ruumijagajana avaras ruumis, raamaturiiulina hubasuse lisamiseks või armastatud vinüülplaatide hoiustamiseks. Ja et riiul vaevata interjööris olevate põrandaliistudega sobiks ja üldmuljega harmoneeruks, on sellele loodud kaunis sokkel.

Kui aga armastad palju mööbeldada ja oma tuba ümber tõsta, siis meeldib sulle ilmselt rohkem Tiina Aaviku ja Raul Abneri disainitud CRANE. Nii nagu väiksemadki CRANE riiulid, on ka suurem ja efektsem CRANE oma kaunite voolujooneliste ümarate nurkade ja tammespooniga riiulitega lihtsalt kohaldatav. See tähendab aga, et neid saab kasutada erinevatel viisidel – just nii nagu parasjagu vaja on!