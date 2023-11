Ära tee neid vigu oma hoone fassaadimaterjali valimisel

Praegu on just käes aeg, mil tehakse ettevalmistustöid kevadel ees ootavate ehitustööde jaoks. See tähendab ka materjalide valimist. „Tihti näeme, et inimestel on silme ees mingi pilt oma ideaalsest kodust. Selle sisse ei mahu aga mõnigi kord rohkemat, kui hoone visuaalne väljanägemine. Õige fassaadimaterjali valimisel on esteetika kõrval oluline, et sellega käiks käsikäes siiski ka muud tähtsad aspektid nagu näiteks funktsionaalsus, vastupidavus ja hooldusvajadus,“ selgitas Cedral voodrilaudade ekspert Hanno Kruusimaa.