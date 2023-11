Suitsuandurite kontrolli karmid tulemused: töökorras andur puudus veerandis kontrollitud kodudest

„Võime lugeda suitsuandurite kontrollimise aktsiooni kordaläinuks, sest inimestele tuli suitsuanduri vajalikkus taas meelde. Andurite müüjad kinnitavad, et andurite müük kasvas hüppeliselt, seega on põhjust arvata, et lisaks kodudele, kus kontrolle teostasime, paranes loodetavasti ka teiste kodude tuleohutus,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.

Nädala jooksul kontrolliti suitsuandureid 5439 kodus. Suitsuandur oli puudu 417 kodus (7,6%). Suitsuandur oli olemas, aga ei olnud töökorras 919 kodus (17,6%).

Rannala lisas, et suitsuandurite olemasolust ning probleemidest saadi üsna hea pilt. „Teeb väga murelikuks see, et kui täna juhtuks tulekahju, siis pea veerandis Eesti kodudes suitsuandur sellest teada ei anna, sest seda lihtsalt pole või pole see töökorras,“ märkis Rannala. „Tunnustan neid, kes võtsid vaevaks oma andurid üle kontrollida. Oli ka neid kes tundsid muret naabrite pärast ja aitasid ka neil andurid paigaldada või neid kontrollida. Jätkame sellise hoolivusega ja loodame, et peagi on 100% kõikides majapidamistes andurid olemas. Selliselt ühiselt pingutades jõuame turvalisema Eestini,“ ütles Rannala.

Lühimenetlusi tegid inspektorid 50 korral. „Kogu ettevõtmise eesmärk ei olnud trahvida, vaid saavutada olukord, kus inimestel on kodus töötav ja nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur. Inspektorid vaatasid iga elamist individuaalselt. Kui andur oli elamisest täiesti puudu, ka sahtlis polnud, siis trahviti. Kui andur oli olemas, aga patareid tühjaks saanud, siis anti inimesele võimalus andurile esimesel võimalusel patarei hankida ja nii ei pruugigi trahvi tulla. Oli ka juhuseid, kus inspektor või päästemeeskond aitas anduri lakke tagasi panna,“ selgitas Rannala.