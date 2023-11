Energiasõltumatus kodus: kuidas tarbida päikeseenergiat 24/7

On oluline märkida, et päikesepaneelide akulahenduse efektiivsus ja võimsus sõltuvad päikeseenergia tootmisest, tarbimismustritest ning süsteemi suurusest. Suuremate süsteemide puhul võib vaja minna rohkem päikesepaneele ja akusid, et rahuldada suuremat energiavajadust. Samuti tuleb arvestada akulahenduse paigaldamise ja hoolduskuludega.

Päikesepaneelide tööd ei saa alati seostada päikesetõusu ja -loojanguga. Just siin astub mängu salvestuslahendus. Nutikalt integreeritud akud võimaldavad päikeseenergia salvestamist päeva jooksul ja selle kasutamist öösel või pilvise ilmaga. See tähendab, et su kodu ei sõltu enam päevavalgusest – saad nautida stabiilset elektrienergiat 24/7, olenemata õues toimuvast.

Päikesepaneelide paigaldamine on kindlasti hea investeering, sest arvesse tuleb võtta, et 10–15 kW päikesepark tasub end ära keskmiselt kolme aastaga (siin on arvestatud ka 30% KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetust). Päikesepaneelidesse tehtud investeering mitte lihtsalt ei vähenda sinu igakuiseid elektriarveid, vaid aitab kaasa ka keskkonnasäästlikule elustiilile, mis muutub iga aastaga aina olulisemaks. Lisades päikesepaneelidele akulahenduse , muutub investeeringu tasuvusaeg pisut pikemaks, kuid samas akude abil võib oma toodetud elektri kasutamist suurendada enam kui 20 protsendi võrra.

Akulahendus kiirendab ka päikesepaneelide tasuvusaega. Akude olemasolul saab toodetud elektrit kasutada just siis, kui ise soovid, see tähendab, et akude abil saab oma toodetud elektri kasutamist suurendada enam kui 20 protsendi võrra.

Rusikareegel optimaalse akude mahu jaoks eramaja osas oleks järgmine: võttes aluseks majapidamise keskmise aastase elektritarbimise kilovatt-tundides, lahutame sellest viimased kolm komakohta. Kuni kahekordne saadud number väljendab optimaalset aku mahtu. Näide: majapidamise aastane tarbimine on 5000 kWh, optimaalne aku mahtuvus on siis 5–10 kWh. Loomulikult võib alati osta ka suurema aku, siis on juba mõttekas osaleda ka sagedusreguleerimise turul ja teenida tunduvalt suuremat rahalist võitu, kui lihtsalt elektri börsihinna järgi tehes.

Akude garantii: rahu ja kindlus sinu valitud energialahendusele

Lõpetuseks, oluline on mõista ka akude garantii rolli. Pikaajaline garantii mitte ainult ei taga akude kvaliteeti, vaid annab sulle ka rahu, teades, et su energia salvestuslahendus on kindlustatud. Enamik tipptootjaid pakub garantiisid, mis võivad ulatuda alates viiest kuni viieteistkümne aastani, tagades, et su investeering on kaitstud ja toimib tõrgeteta.

Kokkuvõte: tee oma kodu energiasõltumatuks

Üldiselt pakuvad päikesepaneelide akulahendused tõhusat viisi päikeseenergia kasutamiseks ja elektrienergia varustamiseks nii päeva- kui ka ööaegadel. Sellised lahendused mitte ainult ei vähenda elektrikulusid, vaid muudavad su kodu sõltumatuks ilmast ja energiatarnijatest.