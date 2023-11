FOTOD | Erakordne loft Kuressaares võlub maagilise tumeduse ja ajalooga

Paksude kivimüüridega maja lõunapoolses küljes asuvas korteris on stiilselt segunenud ajalugu ja boheemlaslik kaasaegsus. Vaadeldavaid detaile jätkub kodu igasse nurka - oskuslikult on segatud nii kunsti kui põnevaid sisekujundusaksessuaare. Eriti muljetavaldav on julge must köök, mis mõjub suurepärase taustana igale valminud toidule.