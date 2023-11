HINNAVÕRDLUS | Mis hinnaga saab osta maja Eesti suuremates linnades?

Tallinn

Pealinnas on müügil veidi rohkem kui 200 maja. Kui jätta välja kortermajad ja arendused ning vaadata vaid eramute pakkumisi, siis kalleimaks objektiks on Tallinnas Pirita jõe kaldal asuv juugendstiilis villa, mille on projekteerinud tunnustatud arhitekt Allan Strus. Hoone on valminud 2000 aastal. Müügis olev kinnistu koosneb kolmest katastriüksusest moodustades kokku 4174,5 m2. Maja maksumuseks on 2 650 000 eurot ning kuulutusega saad lähemalt tutvuda siin.

Pealinna soodsaimaks eramuks on Pääskulas asuv kaasajastamist vajav maja. 114 m2 palkmaja on ehitatud 1933. aastal. Maja juurde kuulub ka väike maalapp, kuhu saab oma äranägemise järgi maalilise aia kujundada. Armas uut omanikku ootav kodu maksab kõigest 199 000 eurot. Tutvuda temaga lähemalt saad siit.

Tartu

Tartus otsib uut omanikku vaid 50 eramut. Soodsaim neist on remonti vajav maja vaikses Variku piirkonnas. 5-toaline maja on ehitatud 1970.aastal ning ruumi on seal 128 m2 jagu. Maja uueks omanikuks võib saada 130 000 euro eest. Huvi korral vaata kuulutust siit.

Kalleim ja luksuslikum maja asub aga südalinnas. Vallikraavi serval paikneb kahe korruse ja viie toaga modernne eramu. Hoonest avanevad imelised vaated Toomemäele ja Vanemuise parki. Maja kasutusotstarve on 30% ärimaa ja 70% elamumaa, mis võimaldab hoonet kasutada mitmel erineval moel. Praegugi tegutseb maja ühes küljes omaette sissepääsuga ilusalong. Praktiliselt kogu maja ülalpidamiskulu katab äripinna rendist saadav tulu. Maja eest küsitakse 975 000 eurot. Huvi korral saad kuulutusega siin tutvuda.

Pärnu