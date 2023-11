Suures potis kasvab taim kiiremini

Üks levinud väärarusaamu on, et suuremad potid aitavad taimedel kiiremini kasvada. Kuigi on tõsi, et taimede juured vajavad kasvamiseks piisavalt ruumi, võivad liiga suured potid hoopis kasvu takistada. Suuremad potid säilitavad rohkem niiskust, mis võib põhjustada ülekastmist ja nii omakorda juuremädanikku. Oluline on valida pott, mis annab piisavalt ruumi juurte arenguks. Soovitatav on taimi kasvatada pottides, millel on piisav drenaaž.