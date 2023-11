1. Biofiilne disain

Biofiilne disain on täies jõus ka 2024. aastal. Endiselt pannakse suurt rõhku looduse sujuvale integreerimisele eluruumidesse. See suundumus hõlmab mitte ainult toataimede lisamist, vaid ka looduslike materjalide ja orgaaniliste kujundite kasutamist sisekujunduses. Otsi mööblit, mis on valmistatud looduslikest materjalidest - puidust, kivist - ja maalähedatest värvipalettidest, et luua harmooniline ja trendikas interjöör.