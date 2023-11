Modernne mugavus pehme mööbliga. Mida diivani valimisel arvesse võtta?

Valides koju sobivat diivanit, tasub läbi mõelda, kui tihti diivanit kasutatakse ja kas kodus on koduloomi ja lapsi, mistõttu on diivanit vaja ehk tihedamalt puhastada. Kindlasti on ka diivani disain, kangas ja värvitoon valiku tegemisel olulised, sest sellest sõltub, kui kiiresti tekib soov diivanit välja vahetada.

Kangavalik on diivani puhul eriti oluline ja see peaks vastama nii pere ootustele kui ka vajadustele. Mõnele meeldib nahk, mõnele tekstiil, mõni tahaks midagi vahepealset, mõni eelistab midagi eriti pehmet. Heledama kanga võivad valida need, kelle kodune elustiil on selline, mis ei nõua diivani tihedat puhastamist.

Kõige tähtsam ongi diivanit valides arvestada sellega, kes, kui palju ja kuidas seda kasutama hakkab.

Diivani kattematerjali vali hoolega

-Naturaalset nahka on igapäevaselt eriti kerge puhastada. Mustust koguneb küll vähem, kuid samas tahab sellisest materjalist diivan hooldust õigete nahale sobivate vahenditega, et nahk pikalt ilus püsiks. Lastega peredesse on see hea lahendus, lisaks saab nahast mööbliga tuua interjööri luksuslikkust.

-Lastega ja lemmikloomadega peredesse on Charma Kodusalongi valikus Ashley Furniture’il sobiv kangas, mis meenutab oma olemuselt nahka, kuid tegelikult on see siiski kunstmaterjal. Seetõttu on see kangas rahakotile veidi sõbralikum valik. Ka keha vastu on materjal mõnus, see tundub soojem ja tundub paljudele naturaalsest nahast isegi meeldivama tekstuuriga. Puhastada on teda, samamoodi nagu nahka, väga kerge ja kangas peab pidevale puhastusele hästi vastu.

-Paljud tooted on tänapäeval ka plüüsilaadsest tekstuursest kangast, mis meenutab veidi sametit või veluuri. Ka neid kangaid on tegelikult üpris kerge puhastada, sest kuigi nad on tekstuursed, ei imendu mustus ja maha läinud vedelik nii hästi sisse. Arvestada tuleb ka sellega, et seda tüüpi kangad tahavad regulaarset tolmuimejaga puhastamist.