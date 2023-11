3 põnevat kodumaist vidinat, mis aitavad kulusid kontrolli all hoida ja muudavad kodu keskkonnasõbralikumaks

Tark kodu

Järjest enam on valmivad ärihooned ja korterelamud märgitud tähisega „tark hoone.“ Mida see tähendab? Eestis tegutsev Bisly muudab hooned intelligentseteks muutes energiatarbimise vajaduspõhiseks ja tõhustavad seeläbi hoonete energiaefektiivsust. Eriti tore on, et tänu optimeeritud tarbimisele saab säästa ka kuludelt.