Kui Mariliis ühel päeval Marimo moemajja teksadega ilmub, on see nii suur erand, et väärib fotole jäädvustamist. Elegantset disainerit neid just sageli kandmas ei kohta. Koduski tervitab ta mind kaunilt voogavas naiselikus kleidis, ise samal ajal viimaseid laste mänguasju eest ära viies.