ENNE JA PÄRAST | Ühetoalise korteri täielik muutumine

Tuba ei saa liialt mööblit täis kuhjata, kuid samas tuleb hoolt kanda, et igal asjal, ka spordi- ja hobivarustusel, oleks oma koht. Sisekujundaja jagab kasulikke näpunäiteid, kuidas sisustada tuba, mis täidab korraga mitut ülesannet ning näeb lisaks välja hubane ja maitsekas.

Need, kes elavad ühetoalises korteris, teavad hästi, kui keeruline on leida kõigele vajalikule oma koht ning jätta samal ajal ruumi ka puhkamiseks ja hobidega tegelemiseks. Ühe toaga kodus peab iga ruutsentimeeter täitma eesmärki, sest sama ruumi kasutatakse nii magamistoa, elutoa kui ka tööruumina. Tihti on peamine küsimus see, kuidas tagada, et väike kodu oleks korraga nii praktiline, hubane kui ka isikupärane.

Jaota ruum eri aladeks

Esmalt soovitab sisekujundaja ruumi vastavalt selle funktsioonidele eri aladeks jagada. Ühetoalise korteri sisustamisel on see kõige alus. Ruumi jaotamiseks võiks kasutada mööblit, mida ei pea sugugi panema ainult seina äärde.

„Paiguta mõni suurem mööbliese katseks toa keskele ja vaata, kuidas see mõjutab toa planeeringut, kuhu tekivad eri alad ja kas selline paigutus sobib või tuleks seda muuta. Väikeses ruumis annab suurima efekti diivani tõstmine ruumi keskele. Nii tekib selle ette justkui elutuba, ja ühtlasi ei tekib nüüd oht, kus hoida vajadusel jalgratast. Selline lahendus on eriti nutikas sügisel või sajuste ilmadega. Samas diivani ukse kõrvale tõstmine loob väikese esiku- või koridoriala, kus on samuti mugav ratast hoida,“ ütles IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Kuidas eraldada magamisala?

Tuba osadeks jaotades saab tekitada mitu väiksemat, eri eesmärkidega tsooni. Eraldi magamisala loomine on väga oluline, sest kui veedad terve päeva ühetoalises korteris, tekib tahtmine vähemalt puhkamiseks veidi vaheldust saada. Kuid ruumi piiratuse tõttu pole võimalik lihtsalt teise tuppa minna.